Tweakers Podcast #43 - Uploadfilters, autoladers en tractors

Veel mensen luisteren podcasts in de auto, op weg van en naar werk of school. Wat is er toepasselijker voor die luisteraars om het te hebben over de toekomst van de auto? Maar voor deze aflevering is een auto niet verplicht: je mag hem natuurlijk ook luisteren in de trein of in de tractor.

In de tractor? Ja, want het gaat ook een paar keer min of meer over tractors in deze aflevering. Dat gaan we niet spoilen, want het gaat erover in de sneak peek. Nu zien sommige mensen pick-up trucks ook als tractors en het is Jeroen opgevallen dat er veel elektrische modellen daarvan zijn aangekondigd.

Met Jeroen, Joris en Jurian - dat klinkt als de line-up van een Volendamse band, maar dat terzijde - hebben we het meer over elektrische voertuigen. We bespreken hoe het gaat met de omslag van fossiele brandstoffen naar emissievrije auto's. Dat komt natuurlijk mede door het steeds grotere aanbod van auto's waarbij de brandstof uit het stopcontact komt. Ook bespreken we hoe de overheid op een wereld zonder fossiele brandstoffen probeert voor te sorteren. Daarnaast hebben we het over de zin en onzin van deelauto's.

Maar, er is meer. Jur zag twee documentaires over het Fyre Festival, een muziekfeest op een tropisch eiland van de gelijknamige app. Het gaat het binnen vijf minuten over witte stranden, cocktails, drugsbaronnen en influencers, dus dan weet je dat het een goed verhaal móet zijn. Arnoud merkt op dat Europese politici steggelen over de linktaks en uploadfilters en ook daar staan we uitgebreid bij stil.

Tot slot zit er in deze aflevering een eeuwige highlight die eerder deze week een paar uurtjes even geen highlight was. De oplossing van dit raadsel is iets dat je het beste op de foto bleek te kunnen zetten met een diafragma van f/6.3 en een sluitertijd van een halve seconde - als je tenminste dezelfde camerasetup hebt als Joris.

Kleine noot: we noemen de prijsverhoging van Tesla's Supercharger 40 procent, maar Elon Musk had kennelijk een geheime microfoon in de studio hangen, want vlak nadat we dit bespraken kondigde Tesla aan dat het bedrijf de prijs weer 10 procent verlaagt 'naar aanleiding van feedback van klanten'.

0:20 Opening

1:12 Pick-ups

5:02 Influencers en het Fyre Festival

11:25 De highlight die even geen highlight was

17:32 Linktaks en uploadfilters

29:38 Tesla's duurdere laders

41:03 Hoeveel elektrische auto's zijn er?

45:18 Regels rond rijden

50:45 De plek van deelauto's

58:07 Sneak peek