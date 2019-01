Tweakers Podcast #42 - Apple maakt vriendjes en Epic daagt Steam uit

Na de CES-special van vorige week komt de Tweakers Podcast van deze week weer uit Amsterdam, al is het dan nog zonder Wout, die na de beurs in Las Vegas even bijkomt tijdens een welverdiende vakantie. Dat mag de pret uiteraard niet drukken, want er is voldoende om over te babbelen.

Afgelopen week werd bijvoorbeeld bekend dat de Franse game-uitgever Ubisoft de pc-versie van The Division 2 niet zal aanbieden op Steam. In plaats daarvan kan de game gekocht worden in de nieuwe Epic Store. Epic biedt gamemakers een veel betere deal wat betreft het percentage van het aankoopbedrag dat de winkel zelf in zijn zak steekt. Het lijkt er dus op dat Valves Steam in Epic een uitdager van formaat heeft gevonden, die het onlinewinkellandschap de komende tijd wel eens zou kunnen gaan veranderen.

Over veranderen gesproken: tijdens de CES was er ook het opmerkelijke nieuws dat Apple gaat samenwerken met diverse televisieproducenten om streaming via AirPlay2 mogelijk te maken. Dit alles is om er voor te zorgen dat het aanbod van Apples eigen streamingdienst straks door meer mensen bekeken zal kunnen worden.

Apple is niet de enige die samenwerkt: Nvidia gaat Freesync van AMD ondersteunen. Ook hebben we het over andere dingen. Paul bespreekt het ontbreken van audio-apparaten met een usb-c-stekker op de CES en Arnoud verwacht in de markt voor budgetsmartphones een ware prijzenslag tussen onder meer Xiaomi en Samsung.

00:20 Opening

01:27 Nvidia ondersteunt Freesync

05:17 Geen usb-c-audioproducten op CES

08:27 Galaxy M en de prijsoorlog bij budgetsmartphones

16:03 Rocket League nu ook op PS4 crossplatform speelbaar

18:38 De komst van de Epic Store

27:31 Het belang van de Unreal Engine

33:07 Wat gaat Valve doen?

35:43 Apple doet raar

43:17 Overvloed aan streaming services

49:48 Sneak peek