Zoon van regisseur origineel maakt nieuwe Ghostbusters-film

Listen. Do you smell something? Misschien wel, want er komt een nieuwe Ghostbusters-film aan. En als je wil dat mensen de slecht beoordeelde reboot van twee jaar geleden vergeten en denken aan de oude films, who you gonna call? De zoon van de regisseur van toen natuurlijk.

Daarom gaat Jason Reitman, de zoon van Ghostbusters-regisseur Ivan Reitman, de nieuwe film regissteren, meldt Entertainment Weekly. Het zal niet gaan om een remake, maar om een nieuw hoofdstuk van het verhaal. Het verhaal zal zich afspelen in het heden en niet in de jaren tachtig.

Het is niet de eerste reboot van de geestige films en animatieserie uit de jaren tachtig. Twee jaar geleden kwam er al een nieuwe Ghostbusters, maar die film van Paul Feig kreeg matige beoordelingen van filmkijkers.

De nieuwe film staat gepland voor release over anderhalf jaar en het filmen moet nog beginnen. Dat gebeurt over enkele maanden. Jason Reitman regisseert niet alleen de film, hij schrijft ook mee aan het script.