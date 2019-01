Tienduizend Elite Dangerous-spelers doen mee aan groepsexpeditie naar ver oord

In de ruimte-simulator Elite Dangerous is kort geleden een van de grootste groepsexpedities tot nu toe van start gegaan. Deze heet Distant Worlds 2 en daar doen volgens de gegevens van ontwikkelaar Frontier meer dan tienduizend spelers aan mee.

David Braben, de ceo van Frontier, deelde een lijst met de verschillende aantallen van de deelnemende schepen. De expeditie gaat naar Beagle Point, een verre uithoek in het sterrenstelsel, en gaat achttien weken duren. In het spel zit er ongeveer 65.279 lichtjaren tussen het beginpunt, de aarde, en de eindbestemming. Deze reis wordt wel beschouwd als een van de gevaarlijkste in spel. Spelers hebben een minimale jump range van 34 lichtjaar nodig om Beagle Point te bereiken.

De vorige Distant World-expeditie ging ook naar Beagle Point toe, maar spelers hopen dit keer ontdekkingen te doen die tijdens de eerdere expeditie over het hoofd zijn gezien. Dit weekend komt de groepsexpeditie aan bij zijn eerste halte. Beagle Point heette eerst Ceeckia ZQ-L C24-0, maar werd later vernoemd naar DSS Beagle, het schip van een speler die in 2015 als eerste de verste ster wist te bereiken.

Distant Worlds 2 is niet helemaal foutloos verlopen tot nu toe. Volgens Polygon crashte de servers tijdens de aftrap van de expeditie op 13 januari. Dit kwam door het enorme aantal spelers dat kwam opdagen voor het avontuur. Als gevolg daarvan raakten de servers overbelast.

Daarnaast kwamen zeker dertig spelers vast te zitten in een stelsel genaamd HR 6164. Dit systeem, waar onder meer een blauwe ster, twee dodelijke zwarte gaten en een volatiele neutronenster te vinden zijn, bevat een planeet genaamd The View. Vanaf het oppervlak wacht een spectaculair mooi uitzicht, maar het is wel zeer moeilijk om er veilig te landen. Dat komt doordat de zwaartekracht hier 3,3 keer zo hoog is als op aarde. Die stevige aantrekkingskracht heeft al zeker een slachtoffer gemaakt.