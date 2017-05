Door Julian Huijbregts, dinsdag 16 mei 2017 20:28, 6 reacties • Feedback

Frontier Developments heeft bekendgemaakt dat de PlayStation 4-versie van ruimtegame Elite Dangerous op 27 juni uitkomt. Bij de release heeft de game geen ondersteuning voor de PlayStation VR-headset.

Elite Dangerous was een van de eerste vr-games voor de pc. In een faq over de PlayStation-versie van de game schrijft ontwikkelaar Frontier Developments dat virtual reality belangrijk is voor de ontwikkelaar. PSVR-ondersteuning is iets dat onderzocht wordt, maar er is nog niets over te melden, aldus de faq.

De ontwikkelaar schrijft ook dat ondersteuning voor de PlayStation 4 Pro gepland is, maar in hoeverre er verbeteringen zijn doorgevoerd voor PS4 Pro-bezitters is nog niet duidelijk. In multiplayer kunnen spellers alleen samenspelen met andere bezitters van de PlayStation-versie van de game.

Het spel zal verkocht worden in de digitale PlayStation Store voor 24,99 euro. Ook komt er een Commander Deluxe Edition, die naast de game ook de Horizons-season pass bevat. Deze combinatie kost 49,99 euro. Daarnaast zal het spel ook in fysieke winkels verschijnen als de Legendary Edition, die de game en uitbreiding bevat.