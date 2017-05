Door Julian Huijbregts, dinsdag 16 mei 2017 21:56, 33 reacties • Feedback

Bloomberg meldt dat Apple op zijn ontwikkelaarsconferentie WWDC in juni verschillende nieuwe MacBooks zal presenteren. Mogelijk krijgen zowel de MacBook, MacBook Pro als MacBook Air een upgrade.

Dat schrijft journalist Mark Gurman, die geregeld vroegtijdig informatie over Apple-aankondigingen naar buiten brengt. Zijn bronnen hebben hem verteld dat Apple nieuwe MacBook Pro-modellen aankondigt met Kaby Lake-processors. Het zou vooral gaan om interne wijzigingen, veranderingen aan het uiterlijk worden niet verwacht. In februari verschenen er in een bèta van macOS al verwijzingen naar MacBook Pro-laptops met Kaby Lake-processors.

Daarnaast zou er een nieuwe versie van de 12" MacBook komen, met een snellere processor. De huidige modellen hebben een Core m3- of m5-processor van de Skylake-generatie. Welke processor zijn weg zou vinden naar een nieuw model is niet duidelijk, maar vermoedelijk blijft dat een zuinig model met een tdp van 4,5 watt zodat passieve koeling mogelijk is.

Ook zou Apple overwegen om een nieuwe versie van de 13" MacBook Air uit te brengen. Sinds 2015 is er geen sneller model van de Air uitgekomen. Het leek dat Apple zou stoppen met de Air-lijn, maar de goedkoopste MacBook verkoopt volgens Bloomberg nog erg goed.

Begin dit jaar gingen er geruchten over de komst van een ARM-chip naar MacBooks, die naast de Intel-processor wordt geplaatst en verantwoordelijk is voor lichte taken. Gurman zegt niet zeker te zijn of de chip al in de komende modellen wordt toegepast.

De aankondiging van de nieuwe MacBooks zou plaatsvinden op Apples ontwikkelaarsconferentie WWDC, waarvan op 5 juni de keynote plaatsvindt. Apple toont lang niet altijd hardware op zijn evenement voor ontwikkelaars. De laatste keer dat dat gebeurde was in 2013. Dit jaar zijn er echter meerdere aanwijzingen voor introducties; mogelijk toont Apple ook een Siri-speaker.

MacBook Pro 13" (2016) MacBook Pro 13" (2017) MacBook Pro 13" met Touch Bar (2016) MacBook Pro 13" met Touch Bar (2017) Core i5-6360U Core i5-7260U Core i5-6267U Core i5-7267U Core i7-6660U Core i7-7660U Core i5-6287U Core i5-7287U Core i7-6567U Core i7-7567U

MacBook Pro 15" met Touch Bar (2016) MacBook Pro 15" met Touch Bar (2017) Core i7-6700HQ Core i7-7700HQ Core i7-6820HQ Core i7-7820HQ Core i7-6920HQ Core i7-7920HQ

Vermoedelijke Kaby Lake-processors in nieuwe MacBook Pro-modellen