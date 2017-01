Door Arnoud Wokke, dinsdag 17 januari 2017 07:29, 30 reacties • Feedback

Apple zou de prijs van de MacBook Pro zonder Touch Bar willen verlagen, omdat de laptop het in de verkoop minder goed doet dan de fabrikant had verwacht. Het model kost bij Apple momenteel bijna 1700 euro, 300 euro minder dan het goedkoopste model met Touch Bar.

De verlaging van de prijs zou de leveringen omhoog moeten stuwen, meldt de bekende Apple-analist Ming-Chi Kuo, die geregeld accurate informatie over het bedrijf als eerste meldt. De site 9to5Mac publiceerde de informatie uit het rapport van Kuo. Het is onbekend met hoeveel de prijs omlaag zou moeten.

De MacBook Pro zonder Touch Bar heeft grotendeels dezelfde hardware, maar mist behalve de oledstrook die de functietoetsen vervangt ook de vingerafdrukscanner Touch ID. Daarnaast heeft het model niet vier usb-c-poorten, maar slechts twee. De MacBook Pro kwam uit op hetzelfde moment als de modellen met Touch Bar.

Daarnaast werkt Apple aan nieuwe modellen met Kaby Lake-processors. De eerste Apple-laptop met Kaby Lake zou de 12"-MacBook worden, die in het voorjaar in massaproductie gaat. In de zomer zouden de MacBook Pro-modellen volgen. Daartussen zou een model zitten met 32GB aan werkgeheugen, een optie die nu ontbreekt bij de laptops voor de professionele markt.

Kuo meldt niets over eventuele desktopsystemen van Apple. Tim Cook bezwoer eind vorig jaar dat Apple werkt aan nieuwe desktops. Het bedrijf gaf zijn iMac eind 2015 voor het laatst een update, terwijl de nieuwste modellen Mac Pro en Mac Mini van enkele jaren geleden stammen.