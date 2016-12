Door Arnoud Wokke, donderdag 29 december 2016 14:48, 17 reacties • Feedback

Een patent van Apple toont een Touch Bar gemaakt van elektronische inkt in plaats van oled. Dankzij e-ink zou zo'n Touch Bar een 'kameleonfunctie' ondersteunen, waarbij de balk verdwijnt in de rest van het ontwerp van de laptop.

De balk neemt bij de 'kameleonfunctie' de kleur over van de behuizing van de laptop, waardoor hij meer in het ontwerp verdwijnt dan met de huidige Touch Bar mogelijk is. De Touch Bar van elektronische inkt zou Apple bovendien willen gebruiken voor functies als het weergeven van statusindicators als de gps-coördinaten en het bereik van wifi, schrijft Apple Insider. Daarnaast toont het patent een iPad met Touch Bar.

De Touch Bar van de huidige MacBook Pro-modellen is een oledstrook met multitouch. Het is onbekend of Apple dat in een volgende generatie wil vervangen met een scherm van elektronische inkt. Apple werkt bovendien met het Australische bedrijf Sonder aan een heel toetsenbord met toetsen van elektronische inkt, bleek enkele maanden geleden. Apple doet veel patentaanvragen en veel van de beschreven technieken komen nooit in producten.