Volvo overweegt Microsofts digitale assistent Cortana in te bouwen in zijn nieuwe modellen. De automaker heeft een samenwerking met Microsoft voor het inbouwen van de zakelijke chatapp Skype for Business en gaat de mogelijkheden van Cortana in de auto verkennen.

Dankzij Cortana-integratie moeten automobilisten met ondersteunde Volvo-auto's makkelijker taken kunnen uitvoeren terwijl ze de ogen op de weg houden, zegt de autofabrikant. Het is onbekend of en wanneer Cortana in auto's zal zitten. Volvo heeft alleen de intentie uitgesproken de digitale assistent te integreren.

Wel zal de automaker Skype for Business inbouwen in zijn Series 90-modellen. Daarmee kunnen zakelijke gebruikers zonder de telefoon te hoeven pakken vergaderingen meemaken. De app werkt via het touchscreen dat in het midden zit, hoewel sommige onderdelen van de besturing ook kunnen functioneren via de knoppen op het stuur.

Microsoft is bezig Cortana op zoveel mogelijk plekken in elektronica te laten integreren. Cortana begon enkele jaren geleden op Windows Phone, maar is inmiddels ook compatibel met Android, iOS en Windows 10. Daarnaast werkt Harman Kardon, binnenkort eigendom van Samsung, aan een speaker met Cortana-integratie. Verder gaat de digitale assistent werken met iot-apparaten.