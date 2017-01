Door Mark Hendrikman, maandag 2 januari 2017 21:57, 31 reacties • Feedback

Google en Fiat Chrysler tonen op de CES een Chrysler-auto waarvan de boordcomputer uitgerust is met Android 7.0. De interface heeft nog wel de Uconnect-schil die de automaker vaker gebruikt, maar het systeem moet gewoon Android-apps kunnen draaien.

Het gaat hier schijnbaar om een 'volwaardige' versie van Android 7.0 en niet het gestroomlijnde, afgeslankte Android Auto. Heel veel details geven google en Fiat Chrysler niet, maar wat wel bekend is, is dat het gaat om een boordcomputer met een 8,4"-scherm waarmee de componenten van auto zelf bediend kunnen worden, maar waarop ook Android-apps weergegeven kunnen worden. De twee bedrijven halen de voorbeelden Pandora, Spotify, NPR One en Pocket Casts aan. Ook zouden Google Assistant en Google Maps gewoon werken op het systeem. Daarnaast wordt gesproken van 'compatibliteit met het universum van populaire Android-apps'.

Hoewel Fiat Chrysler het uiterlijk van de interface bepaalt, moet het nog wel mogelijk zijn om deze naar tot op zekere hoogte naar eigen voorkeuren aan te passen. De gebruiker hoeft in deze implementatie van Android in de auto vermoedelijk niet meer per se zijn smartphone te koppelen aan de auto. Het systeem fungeert meer alseen in de auto geïntegreerde tablet. De twee bedrijven demonstreren hoe het systeem precies werkt op de Consumer Electronics Show is Las Vegas, die deze week van start gaat.

De twee bedrijven werken al langer samen op het gebied van hightech-auto's. Dit jaren maken de eerste zelfrijdende Chrysler-minibusjes op de Amerikaanse openbare wegen hun testritten. Google heeft ook al eerder vrij verregaande integratie in een Maserati getoond, maar daar ging het om een concept en de auto draaide nog steeds op Android Auto.