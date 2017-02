Door Julian Huijbregts, zondag 26 februari 2017 13:25, 31 reacties • Feedback

Google Assistant komt vanaf deze week beschikbaar op meer smartphones met Android 6 en 7. Eerst krijgen Engelstalige gebruikers toegang tot de spraakassistent, daarna volgt onder andere Duitsland. In Nederland komt de Engelstalige versie over 'enkele weken' uit.

Volgens de aankondiging van Google komt Assistant automatisch beschikbaar op 'in aanmerking komende' toestellen met Android Nougat of Marshmallow. Welke toestellen dat allemaal zijn is niet duidelijk, in ieder geval moeten de telefoons Google Play Services draaien. In de aankondiging toont Google een afbeelding van Assistant op de Samsung Galaxy S7, de LG V20 en de HTC 10.

Nieuwe Android-toestellen die aangekondigd worden zullen steeds vaker al voorzien zijn van Assistant, zegt Google. Zo kondigde LG zondagmiddag zijn G6-smartphone aan, die uitgerust is het de virtuele assistent. Vermoedelijk volgen er tijdens het Mobile World Congress, dat maandag van start gaat, meer toestellen. Volgens Google kunnen aanwezigen op de beurs Assistant uitproberen op verschillende Android-telefoons, waaronder modellen van HTC, Huawei, Samsung en Sony.

Rachid Finge, communicatiemanager van Google Nederland, zegt op Twitter dat Assistant ook naar Nederland komt. Op navraag van Tweakers laat hij weten dat dit over enkele weken zal gebeuren en dat het om de Engelstalige variant gaat. Wanneer er ondersteuning komt voor de Nederlandse taal, is nog niet bekend. Google zegt in zijn aankondiging wel dat er in de loop van het jaar ondersteuning voor meer talen wordt toegevoegd, maar welke dat zijn is niet duidelijk.

Assistant was aanvankelijk alleen beschikbaar op de Pixel-smartphones en op smarthomehub Google Home. Daarna werd de virtuele assistent ook toegevoegd aan Android Wear 2.0. De spraakgestuurde assistent komt later dit jaar ook naar tv's en auto's.

Google Assistant op Samsung Galaxy S7, LG V20 en HTC 10