Google maakt zijn Assistant compatibel met smarthome-apparatuur van LIFX, TP-Link, Wink en Insignia, een merk van de Amerikaanse elektronicaketen Best Buy. Ook is de zoekgigant begonnen met de verkoop van zijn smarthomespeaker in het Verenigd Koninkrijk.

Google kondigt de ondersteuning in een kort bericht op zijn blog aan. De afzonderlijke merken geven zelf meer informatie in persberichten. Zo meldt TP-Link dat zijn Smart Plug en Smart Wi-Fi Bulb nu overweg kunnen met Google Assistent. LIFX laat weten dat de integratie geldt voor zijn lampen en ledstrips en geeft een overzicht van de beschikbare commando's.

Verder kunnen producten die compatibel zijn met de smarthome-app van Wink voortaan bediend worden met Google Assistant. Datzelfde geldt voor de producten van Insignia, het huismerk van Best Buy, maar die zijn in Europa niet te koop.

Aanvankelijk kon Google Assistant overweg met smarthome-apparaten van Nest, Philips Hue en Samsung SmartThings. Later werden Belkin, Wemo en Honeywell toegevoegd. De virtuele assistent van Google is onderdeel van de Google Home-speaker, maar komt ook naar steeds meer Android-smartphones met versie 6.0 of nieuwer van het mobiele besturingssysteem. Later dit jaar komt Google Assistant ook naar televisies met Android TV.

De Google Home werd vorig jaar in de VS uitgebracht en was nog niet in Europa te koop. Google kondigde dinsdagochtend aan dat de smarthomespeaker naar het Verenigd Koninkrijk komt. Vanaf 6 april is het apparaat te koop voor 129 pond, omgerekend zo'n 149 euro.