Door Julian Huijbregts, dinsdag 28 maart 2017 21:17

Planescape: Torment krijgt een 'Enhanced Edition' met ondersteuning voor hogere resoluties, een verbeterde interface en verbeterde geluidseffecten. Chris Avellone, die de leiding had over de ontwikkeling van de originele rpg uit 1999 is betrokken bij de nieuwe versie.

De verbeterde versie van Planescape: Torment wordt gemaakt door ontwikkelaar Beamdog. Dat blijkt uit een trailer die online is verschenen. De website planescape.com laat op het moment van schrijven een timer zien die aftelt naar dinsdagavond 23 uur. Vermoedelijk wordt dan meer bekendgemaakt.

In de video worden verbeterpunten ten opzichte van de originele game aangehaald. Het spel zal speelbaar zijn in hogere resoluties, tot 4k. Aan de graphics zelf lijkt verder niets gewijzigd te zijn. De soundtrack heeft wel een remaster ondergaan en ook de interface is aangepast. De updates zijn met goedkeuren van Avellone doorgevoerd. Planescape: Torment Enhanced Edition komt uit voor Windows, macOS, Android en iOS. Wanneer het spel verschijnt is nog niet duidelijk.

Planescape: Torment werd in 1999 uitgebracht en wordt gezien als een klassieker. De game wordt vooral geroemd om zijn verhaal. Begin dit jaar verscheen Torment: Tides of Numenera, een spel dat gezien wordt als de spirituele opvolger van de rpg-klassieker. Bij het maken van de nieuwe game waren een aantal schrijvers en ontwikkelaars van de oude versie betrokken.