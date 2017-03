Door Joris Jansen, woensdag 29 maart 2017 07:38, 44 reacties • Feedback

Auteursrechtenwaakhond Brein zegt de vermoedelijk laatste actieve Nederlandse eDonkey-website offline te hebben gehaald. Het gaat om de website oeshare.info. Volgens Brein faciliteerde de website het schenden van het auteursrecht.

Dinsdagavond leek de website nog volledig offline te zijn gehaald en volgde er een 404-error, maar inmiddels is op de website een verklaring geplaatst. In de verklaring staat dat de website is gesloten op last van Brein vanwege het faciliteren van inbreuk op het auteursrecht. Bezoekers worden verwezen naar websites die gebruik maken van een legaal aanbod. Brein meldt dat de beheerders van de website een schikking hebben getroffen met de auteursrechtenwaakhond.

Het eDonkey-netwerk is een peer-to-peer-protocol dat ouder is dan BitTorrent. Net als BitTorrent is het een gedecentraliseerd netwerk voor filesharing. eDonkey was de opvolger van KaZaa en was vooral erg populair in de eerste jaren na de creatie van het netwerkprotocol in 2000. BitTorrent was min of meer de opvolger van eDonkey; hiermee kunnen grotere bestanden worden gedeeld. Een van de bekendste clients voor het eDonkey-netwerk is Emule.

In 2006 haalde de Belgische politie al de grootste Europese eDonkey-server offline. Op verzoek van de Motion Picture Association werd Razorback 2 offline gehaald bij het hostingcentrum in Brussel. De Zwitserse politie arresteerde de beheerder in zijn huis. Volgens de Motion Picture Association was Razorback2 op dat moment de grootste eDonkey-server ter wereld. De filmorganisatie stelde dat sinds 2004 alle grote eDonkey-servers in de VS al offline zijn gehaald.