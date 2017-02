Door Joris Jansen, dinsdag 14 februari 2017 12:55, 29 reacties • Feedback

Het in Utrecht gevestigde Mininova heeft op de website een bericht geplaatst dat het op 4 april gaat sluiten. Torrents zullen na deze datum niet meer worden geseed. In het bericht roept Mininova uploaders op om back-ups te maken van hun content.

Boven aan de hoofdpagina van Mininova staat een grote banner waarop Mininova het nieuws meedeelt. Volgens Erik Dubbelboer, medeoprichter van Mininova, is de reden voor het sluiten van de website het aantal bezoekers, dat de laatste tijd een stuk minder is geworden. Daarnaast kost het te veel tijd om te website te onderhouden, zo meldt Dubbelboer aan Tweakers.

In augustus 2009 won auteursrechtenwaakhond Stichting Brein een bodemprocedure tegen Mininova, met als gevolg dat de torrentsite alle links naar auteursrechtelijk beschermde content moest verwijderen. Mininova ging tegen de uitspraak in beroep, waarop Stichting Brein een schadeclaim voorbereidde. Uiteindelijk schikte Mininova en betaalde de website een onbekend bedrag aan Stichting Brein. In ruil daarvoor en voor het afzien van hoger beroep besloot Stichting Brein geen schadeclaim in te dienen.

Daarnaast gaf Mininova aan zich te houden aan de rechterlijke uitspraak; de website zou te maken krijgen met een dwangsom als er nog langer auteursrechtelijk beschermd materiaal zou worden gelinkt. Nadat deze links naar illegale content waren verwijderd, daalde het aantal bezoekers van de website met 66 procent en bedroeg het aantal downloads nog maar 4 procent van hoe het eerder was toen er nog wel werd gelinkt naar auteursrechtelijk beschermd materiaal.

Eerder besloot Mininova al in zijn geheel te stoppen met het aanbieden van door gebruikers geüploade torrents. In 2007 zei Mininova al dat het een distributieplatform wilde worden voor legale content. Deze legale content trok de afgelopen tijd te weinig bezoekers om de website nog in de lucht te houden.