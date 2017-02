Door Olaf van Miltenburg, dinsdag 14 februari 2017 11:46, 10 reacties • Feedback

Western Digital heeft een probleem aangetroffen bij een lichting HGST Ultrastar-schijven voor bedrijven. De fabrikant werkt samen met klanten om de getroffen harde schijven te vervangen.

Wat het probleem precies is, omschrijft Western Digital niet in zijn melding, die door The Register wordt geciteerd. Wel is duidelijk dat de schijven vaker uitvallen dan verwacht mag worden. Volgens de fabrikant gaat het om 'specifieke situaties en gebruiksscenario's'.

Ook claimt Western Digital dat het om een 'kleine, geïsoleerde' hoeveelheid van de HGST Ultrastar-hdd's gaat. De fabrikant zegt samen te werken met klanten om harde schijven waarbij het probleem zich kan voordoen, te detecteren en vervangen.

HGST-schijven vertonen bij de aanbieder van onlineopslagdienst Backblaze relatief weinig uitval ten opzichte van concurrenten. Daarbij gaat het echter om HGST Deskstar-schijven voor consumenten. De Ultrastar-hdd's zijn juist bedoeld voor zware belasting en lange levensduur, maar zijn ook duurder.