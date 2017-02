Door Julian Huijbregts, dinsdag 14 februari 2017 13:10, 90 reacties • Feedback

HMD Global, het Finse bedrijf dat telefoons met de Nokia-merknaam mag uitbrengen, komt volgens telecominsider Evan Blass met een nieuwe versie van de 3310. Het toestel zou een hommage aan de klassieker zijn en een prijs van 59 euro krijgen.

Volgens het artikel van Evan Blass op VentureBeat kondigt HMD Global de nieuwe Nokia 3310 aan op het Mobile World Congress, eind februari. Details over de telefoon zijn er nog niet, maar vermoedelijk gaat het om een dumbphone, die net als het origineel tegen een stootje kan en een lange accuduur heeft. In hoeverre het nieuwe toestel hetzelfde uiterlijk heeft als het toestel uit het jaar 2000, is niet duidelijk.

Op welk besturingssysteem het toestel draait, is eveneens nog niet bekend, maar HMD kondigde eind 2016 ook al twee dumbphones aan, die op Nokia's Series 30+ draaien. Het lijkt aannemelijk dat de nieuwe 3310-variant ook van dat besturingssysteem gebruik zal maken.

Samen met de Nokia 3310-variant zal HMD volgens Blass de Nokia 3-, 5- en 6-telefoons met Android 7 presenteren voor de Europese markt. De Nokia 6, die al werd uitgebracht in China, krijgt in Europa vermoedelijk een prijs van 249 euro. Het 5,5"-toestel heeft een Snapdragon 430-soc, 4GB ram en een zestienmegapixelcamera.

De Nokia 5 met 5,2"-scherm zou diezelfde soc krijgen, maar het moeten stellen met 2GB ram en een twaalfmegapixelcamera. Daar zou een lagere prijs van 199 euro tegenover staan. Tot slot komt HMD vermoedelijk met de Nokia 3, die 149 euro kost, maar de specificaties van het budgetmodel zijn nog niet duidelijk.