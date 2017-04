Door Arnoud Wokke, maandag 24 april 2017 10:17, 20 reacties • Feedback

Het Finse bedrijf HMD Global brengt deze week voor het eerst de 2017-versie van de Nokia 3310 uit in diverse Europese landen. Een release in de Benelux lijkt pas later plaats te vinden. De telefoon kost bij diverse webwinkels tegen de 60 euro.

De webwinkels die zich voorbereiden op een levering eind deze week, hebben een prijs van rond de 59 euro, meldt NotebookCheck. De telefoon is daar al vooruit te bestellen, maar bij webwinkels in de Benelux is dat nog niet mogelijk. Een release in de Benelux volgt mogelijk later, als ook de Nokia-smartphones met Android van HMD uitkomen.

Een Zweedse distributeur heeft ook een listing geplaatst van een 3g-versie van het apparaat, maar die bestaat volgens HMD Global niet. De 2017-versie van de 3310 zal alleen functioneren op 2g-netwerken. Daarmee zal de telefoon in de Benelux voorlopig bruikbaar blijven. In diverse landen zetten providers 2g-netwerken uit, maar in Nederland en België is dat voorlopig niet aan de orde.

Met een verkoopprijs van tegen de 60 euro kost de 3310 evenveel als de goedkoopste smartphones die in de winkel liggen. HMD presenteerde de 3310 eind februari. De telefoon kan bellen en sms'en, en bevat een moderne versie van het spelletje Snake.

