maandag 27 februari 2017

In tijden van grote vooruitgang verlangen mensen automatisch terug naar een tijd waarin alles in hun ogen beter en eenvoudiger was. Het is overal zichtbaar; in de bioscoop struikel je over remakes en opvolgers van oude titels, zoals Jurassic Park, Independence Day en Star Wars. In de Amerikaanse politiek beloofde een kandidaat het land weer 'great' te maken, zoals het ooit was, en won.

De telecomindustrie heeft zijn eigen icoon van een tijd waarin alles beter en simpeler was: de Nokia 3310. In het geheugen van de miljoenen gebruikers is het een telefoon geworden die, als je hem liet vallen, de vloer stuk maakte en die een week of twee meeging op een acculading. Zoals zoveel dingen die al langer geleden zijn, is dat beeld geromantiseerd. Ook die oude Nokia kon na een paar dagen leeg zijn als je hem veel gebruikte en als je hem liet vallen, kon hij wel degelijk stukgaan. Het was een telefoon zoals zoveel andere uit die tijd.

Het is logisch dat HMD, dat het exclusieve recht heeft om telefoons uit te brengen met de merknaam Nokia, de nostalgie gebruikt voor zijn debuut. De 3310 verbindt de toestellen van HMD onherroepelijk met Nokia's gloriedagen. Bovendien levert het gegarandeerde aandacht op voor het debuut. Het gerucht dat er een nieuwe 3310 zou komen, was misschien wel een van de meest gelezen en gedeelde telefoongeruchten van de afgelopen jaren en in de afgelopen week leek iedereen ervan te weten.

Nostalgie helpt HMD misschien om zich als 'nieuwe Nokia' op de kaart te zetten, maar verder dan dat brengt dit het bedrijf niet. Nokia was tot op het laatste moment een van de meest vernieuwende smartphonemakers op het gebied van functies en design. Kan HMD met zijn smartphones ook die erfenis op zich nemen?