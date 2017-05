Door Julian Huijbregts, woensdag 10 mei 2017 14:03, 57 reacties • Feedback

De nieuwe Nokia 3310, die gemaakt wordt door het Finse HMD, is vanaf 22 mei te koop in BelgiŽ en vanaf 5 juni in Nederland. Het toestel, dat alleen 2g-netwerken ondersteunt en draait op Nokia Series 30+-besturingssysteem, krijgt een adviesprijs van 59,99 euro.

Nederland en België behoren tot de eerste landen waar het toestel beschikbaar komt. Bij de aankondiging van de nieuwe Nokia 3310 noemde HMD nog een prijs van 49 euro, maar dat blijkt de prijs exclusief btw te zijn. Inclusief btw is de adviesprijs van het toestel 59,99 euro in de Benelux.

HMD presenteerde de Nokia 3310 eind februari. De telefoon kan bellen en sms'en, en bevat een moderne versie van het spelletje Snake. Het toestel heeft een 1200mAh-accu die goed zou zijn voor een gesprekstijd van 22 uur en een stand-bytijd van een maand.

Het 2,4"-scherm heeft een resolutie van 320x240 pixels en er is 16 megabyte opslagruimte aanwezig. Wie dat niet genoeg vindt, kan een micro-sd-kaartje in de telefoon stoppen. Er komen vier kleurstellingen op de markt. De rode en gele uitvoering hebben een glanzende afwerking, de donkerblauwe en grijze variant zijn mat uitgevoerd.

Terugkijken: videopreview van de Nokia 3310 2017