zondag 26 februari 2017

HMD heeft op een eigen evenement voorafgaande aan telecombeurs Mobile World Congress de Nokia 3310 aangekondigd. Het toestel heeft dezelfde naam als de klassieker uit het jaar 2000. De 'dumbphone' daait op het Nokia Series 30+-besturingssysteem.

Volgens HMD heeft de nieuwe Nokia 3310 met zijn 1200mAh-accu een gesprekstijd van 22 uur en een stand-bytijd van een maand. De telefoon heeft een 2,4"-kleurenscherm met een resolutie van 320x240 pixels. Er is 16GB opslagruimte aanwezig en dat kan worden uitgebreid met een micro-sd-kaartje.

Er zit een 2-megapixelcamera in de telefoon en het toestel heeft een 3,5mm-jack voor audio. In de software is een fm-radio en mp3-speler aanwezig. De nieuwe Nokia 3310 heeft afmetingen van 115,6x51,12,8mm.

Het toestel komt in het tweede kwartaal op de markt in verschillende kleurstellingen. De rode en gele uitvoering hebben een glanzende afwerking, de donkerblauwe en grijze variant zijn mat uitgevoerd. De adviesprijs zal 49 euro bedragen.

HMD komt ook met een nieuwe versie van het spel Snake, dat oorspronkelijk op toestellen als de klassieke Nokia 3310 verscheen. De nieuwe versie is een multiplayergame en is te spelen in Messenger, via het Instant Games-platform van Facebook.