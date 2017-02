Door Joris Jansen, vrijdag 24 februari 2017 15:13, 26 reacties • Feedback

Directeur Mohit Goel van het Indiase bedrijf Ringing Bells, de fabrikant van de 3 euro kostende Freedom 215-smartphone, is gearresteerd op verdenking van fraude. Het bedrijf wordt beschuldigd een deel van de bestelde smartphones niet te hebben geleverd.

Een van de distributeurs heeft Goel ervan beschuldigd de smartphones niet te hebben geleverd terwijl er wel voor is betaald. Deze distributeur, Ayam Enterprises, zegt omgerekend ongeveer 42.000 euro te hebben betaald nadat Goel het bedrijf had overgehaald de Freedom 215 te gaan distribueren. De distributeur stelt dat er maar voor de helft van dit bedrag telefoons zijn geleverd. Medewerkers van Ayam Enterprises zouden met de dood zijn bedreigd als ze bleven vragen om hun geld terug te storten. Dit meldt de BBC.

Vorig jaar zei de fabrikant nog dat mensen die de telefoon hebben besteld en al een aanbetaling hadden gedaan, hun geld zouden terugkrijgen. Fabrikant Ringing Bells beloofde dat de toestellen in juni zouden worden geleverd. De vraag voor de mobiele telefoon bleek groot; de verkoop verliep via de eigen site maar die crashte vanwege de grote belangstelling. De fabrikant zei voor de productie van het toestel geen subsidie van de overheid te ontvangen.

Een directeur van een Indiase leverancier die een goedkope tablet aan de Indiase overheid heeft geleverd, zei vorig jaar al dat de kosten van de componenten van de Freedom 251 acht keer hoger zijn dan de uiteindelijke verkoopprijs. De Freedom 251-smartphone heeft volgens Goel een waarde van 1180 roepies, omgerekend zo'n 15 euro. Klanten betalen echter slechts 251 roepies, ongeveer 3 euro. De fabrikant verkoopt de smartphones onder de kostprijs, maar levert apps van derden mee die niet verwijderd kunnen worden.

Mede door de verkoop van de telefoon onder de kostprijs, is het businessmodel van de Freedom 251 door meerdere analisten beschreven als Ponzifraude. Dit type fraude is in feite een piramidespel afkomstig uit de beleggingswereld, waarbij mensen worden opgelicht doordat het binnengekomen geld veelal niet wordt geïnvesteerd in het productieproces maar wordt gebruikt om eerdere investeerders te betalen.

Het 3g-toestel heeft een 4"-ips-scherm met een resolutie van 960x540 pixels. Er is 1GB ram aanwezig en 8GB opslagruimte, dat is uit te breiden met een micro-sd-kaartje van maximaal 32GB. De Freedom 251 beschikt over een niet nader gespecificeerde quadcore-soc met een snelheid van 1,3GHz. Aan de achterkant zit een 3,2-megapixelcamera met autofocus, de frontcamera heeft een resolutie van 0,3 megapixel. De accucapaciteit bedraagt 1450mAh en het toestel draait op Android 5.1. De Freedom 251 is in feite een smartphone van de eveneens Indiase fabrikant Adcom, waarvan het logo is afgeplakt.