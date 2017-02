Door Olaf van Miltenburg, vrijdag 24 februari 2017 15:29, 16 reacties • Feedback

Het kabinet heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat fabrikanten van auto's en andere voertuigen meer mogelijkheden geeft om te testen met autonoom rijden. Nu zouden wettelijke barrières nog te vaak roet in het eten gooien.

Het wetsvoorstel Experimenteerwet is afkomstig van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. Het voorstel regelt dat bedrijven vergunningen kunnen aanvragen om met autonoom rijdende voertuigen zonder inzittende, met besturing op afstand, de openbare weg op te gaan. Dat is een uitbreiding op de huidige mogelijkheid, waarbij de Rijksdienst voor het Wegverkeer een ontheffing voor testen kan verlenen, maar alleen als er nog een bestuurder in het voertuig aanwezig is. Die mogelijkheid bestaat sinds de zomer van 2015.

Tegelijk met de verruiming voor het verlenen van de vergunningen, wijst het kabinet erop dat aanvullende eisen gesteld kunnen worden, zoals voor het waarschuwen van mede-weggebruikers over tijden en locaties waarop ze autonoom rijdend verkeer kunnen tegenkomen. Bij de Experimenteerwet is rekening gehouden met nieuwe ontwikkelingen volgens minister Schultz van Haegen. De regels kunnen namelijk aangepast worden als de uitkomst van de experimenten daarom vragen.

Het voorstel ligt in lijn met Europese initiatieven om autonoom rijden te stimuleren in de EU. De lidstaten hebben dit verankerd in de ‘Declaration of Amsterdam’, waarmee ze onder andere grensoverschrijdende testen mogelijk willen maken. Dit zou in 2019 moeten kunnen.