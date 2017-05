Door Julian Huijbregts, woensdag 10 mei 2017 15:14, 86 reacties • Feedback

Submitter: Staartmees

Browsers als Chrome en Firefox zullen in hun huidige vorm niet naar de Windows Store komen en kunnen dus niet gebruikt worden op Windows 10 S. Dat blijkt uit de policy van de Store, waarin staat dat apps de html- en javascript-engines van het Windows Platform moeten gebruiken.

Ontwikkelaar Eric Lawrence merkte in een tweet op dat in de Windows Store Policies van Microsoft staat dat alle apps die browsefuctionaliteit bieden, gebruik moeten maken van de html- en javascript-engines van het Windows Platform. Daarbij gaat het om EdgeHTML, de engine waarop de Edge-browser is gebaseerd. De betreffende passage heeft Microsoft in januari toegevoegd.

Daarmee hanteert Microsoft nu een vergelijkbare regel als Apple, dat enkel browsers op basis van WebKit accepteert, waar ook Apples eigen Safari-browser gebruik van maakt. Volgens Microsoft gaat het om een veiligheidsmaatregel. Dat benadrukt de softwaremaker in een statement dat onder andere naar MSPowerUser is gestuurd.

Derden mogen wel browsers aanbieden in de Windows Store, maar dus alleen als zij van dezelfde engine als Edge gebruikmaken. Googles Chrome is gebaseerd op Blink, een fork van WebKit en Mozilla maakt voor Firefox gebruik van de Gecko-engine. Het is niet aannemelijk dat de grote browsermakers versies van hun software gaan maken met de EdgeHTML-engine.

Op Windows 10 S kunnen alleen apps uit de Windows Store worden geïnstalleerd. Microsoft introduceerde het besturingssysteem als een speciale versie voor goedkope laptops die bedoeld zijn voor het onderwijs. Vlak na de aankondiging werd al duidelijk dat het ook niet mogelijk is om de standaardbrowser of -zoekmachine te wijzigen.