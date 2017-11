Microsoft meldt europrijzen Windows 10 S-upgrades niet

Kopers van een relatief goedkope laptop met Windows 10 S moeten nu al betalen voor een eventuele upgrade naar Windows 10 Pro, maar Microsoft kan geen duidelijkheid geven over de europrijzen van de upgrade. Ook is niet duidelijk wat de upgrade na 31 maart gaat kosten.

Laptops met Windows 10 S zijn al verkrijgbaar, maar nergens maakt Microsoft duidelijk wat een eventuele upgrade naar Windows 10 Pro in euro's moet kosten en wat er met die prijs gebeurt na 31 maart, als een tijdelijke actie afloopt. Tweakers heeft aan Microsoft gevraagd of er duidelijkheid kon worden verschaft over de europrijzen, maar het bedrijf kon dat niet geven.

Microsoft presenteerde Windows 10 S als veilig en snel OS voor educatie- en zakelijke laptops. Met het uitgeklede OS, dat alleen apps uit de Microsoft Store kan draaien, wil het bedrijf Chromebooks beconcurreren. Om comptabiliteit met x86-software van buiten de Store te garanderen, biedt Microsoft de mogelijkheid een upgrade naar Windows 10 Pro uit te voeren. De voornaamste boodschap bij de introductie van Windows 10 S was dat deze upgrade tijdelijk gratis was. De periode van deze tijdelijke actie werd nog verlengd tot 31 maart 2018.

Amerikaanse media zoals The Verge meldden afgelopen zomer al dat de upgrade niet voor iedere koper van een Windows 10 S-systeem gratis was: dat aanbod geldt alleen voor laptops van 799 dollar of duurder. Heb je een goedkopere laptop, dan betaal je 49 dollar voor de upgrade. Microsoft lijkt deze voorwaarde zelf nergens te noemen op zijn site. In de faq staat simpelweg: "U kunt eenvoudig en op elk moment via de Microsoft Store overstappen op Windows 10 Pro voor een betaalbare prijs; u betaalt via de Microsoft Store." Gebruikers van Windows Education kunnen systemen met Windows 10 S hoe dan ook zonder kosten overzetten naar Windows 10 Pro Education met behulp van de Microsoft Store for Education. In de praktijk geldt de gratis upgrade verder voorlopig alleen voor de Surface Laptop van Microsoft zelf. De overige aangekondigde laptops van de S-versie van het OS zijn goedkope laptops.

Inmiddels is zo'n laptop met Windows 10 S verkrijgbaar in de Benelux, de Acer Aspire ES1-132-C2JZ. De enige aanbieder van het model, Coolblue, meldt keurig de beperkingen van het OS en ook noemt de webshop beperkingen voor de upgrade: "Er zitten nog wel een paar haken en ogen aan, want als je laptop goedkoper is dan 799 dollar, kost de upgrade altijd 49 dollar." Europrijzen noemt de webwinkel niet. Hardware.info ontdekte eind oktober bij het testen van de Acer-laptop dat ze 38,25 euro moesten afrekenen voor de upgrade.

Tweakers vroeg daarop of Microsoft duidelijkheid kon verschaffen over de europrijzen en wat er met die prijzen zou gebeuren na 31 maart 2018. Drie weken later heeft het bedrijf echter nog altijd geen officieel europrijsbeleid kunnen verstrekken. Het bedrijf verwees nog wel naar een pop-up bij de pagina over de Surface Laptop. Daar stond dat een upgrade na 31 maart 75 euro gaat kosten. Of die prijs ook voor de overige Windows 10 S-laptops gaat gelden kon Microsoft niet zeggen. Bovendien is die passage inmiddels verwijderd; er staat nu simpelweg 'Overschakelen is gratis'. Of dat betekent dat de upgrade nu ook na 31 maart gratis blijft voor de Surface Laptop is onduidelijk.

De verwachting is dat nog dit jaar nieuwe Windows 10 S-laptops van HP, Lenovo, Asus, Fujitsu en Acer beschikbaar zullen zijn. Die lijken allemaal goedkoper dan 799 dollar te worden, waardoor consumenten rekening moeten houden met extra kosten van rond de 38 euro als ze willen upgraden naar Windows 10 Pro, terwijl vanaf 1 april waarschijnlijk hogere kosten van mogelijk 75 euro in het verschiet liggen.

Links de upgrademelding voor de Surface Laptop van eind oktober, rechts de huidige