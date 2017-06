Door Julian Huijbregts, dinsdag 13 juni 2017 17:44, 13 reacties • Feedback

Verschillende buitenlandse media hebben reviews van de Microsoft Surface Laptop online gezet. Over het algemeen wordt de dunne laptop positief ontvangen, vanwege de goede accuduur en het prettige toetsenbord. Kritiek is er op Windows 10 S en het gebruik van alcantara.

In een benchmark van Engadget haalt de Surface Laptop een accuduur van bijna vijftien uur, beduidend langer dan concurrerende modellen. Bij andere reviews is het verschil niet zo groot; zo stelt WSJ dat de accuduur tien uur is, iets langer dan de XPS 13 en MacBook die volgens de krant 9,5 uur en 9,75 uur halen. Bij CNET houdt de Surface Laptop het iets meer dan tien uur uit.

Wall Street Journal noemt de Surface Laptop 'mooi, maar niet essentieel'. De krant heeft kritiek op het gebruik van alcantara, het stof dat op het toetsenbord zit. In de videoreview is in een praktijktest te zien wat er gebeurt als je chips eet terwijl je met de laptop werkt. De vettigheid kon met een nat doekje wel weggeveegd worden.

Het toetsenbord zelf wordt positief ontvangen. Engadget noemt het uitstekend. Ook de touchpad valt in de smaak bij de reviewers. Verder wordt het 13,5"-touchscreen met een resolutie van 2256x1504 pixels veel genoemd als een pluspunt, onder andere door The Verge. Zowel vanwege de beeldkwaliteit als de 3:2-beeldverhouding, waardoor er minder verticaal gescrollt hoeft te worden.

Geen van de reviews is positief over Windows 10 S, het besturingssysteem dat alleen werkt met applicaties uit de Windows Store. De meeste publicaties zien het feit dat Microsoft de laptop levert met dat OS ook niet als een probleem, omdat je gratis kunt upgraden naar Windows 10 Pro. Dat kan echter tot eind dit jaar, vanaf 2018 gaat dat geld kosten.

Uit benchmarks van onder andere Engadget en CNET blijkt dat de prestaties vergelijkbaar zijn met dunne laptops die een vergelijkbare processor hebben. Alle reviewers lijken de beschikking gekregen te hebben over de uitvoering met de Intel Core i5-7200U, 8GB ram en een 256GB-ssd. Die uitvoering kost in de Benelux 1449 euro. Er is ook een goedkopere uitvoering met diezelfde cpu, maar 4GB ram en een 128GB-ssd, die kost 1149 euro. Reviews van de duurdere modellen met een Core i7-7660U-processor staan nog niet online. Die cpu heeft niet alleen een hogere kloksnelheid, maar ook een krachtiger geïntegreerde gpu.

De Surface Laptop is het eerste apparaat van Microsoft dat alleen als laptop werkt. Eerder bracht het bedrijf al de Surface Book uit, die ook dienst kan doen als laptop, maar dat is daarnaast ook een losse tablet. Tweakers krijgt later deze week de beschikking over een reviewexemplaar van de Surface Laptop en zal daarna een uitgebreide review publiceren.