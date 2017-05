Door Julian Huijbregts, dinsdag 23 mei 2017 14:15, 71 reacties • Feedback

Microsoft heeft een nieuwe Surface Pro aangekondigd. Het nieuwe model dat in juni uitkomt, krijgt processors van de Kaby Lake-generatie en zowel de uitvoering met Core m3 als i5 zijn passief gekoeld. De Surface Pen moet voortaan los aangeschaft worden.

Bij de Surface Pro 4-generatie was alleen het goedkoopste model met een Core m3-processor passief gekoeld. Nu is ook de duurdere variant met een Core i5-7300U-processor geheel ventilatorloos. Het duurste model met een Core i7-7660U beschikt nog over hybride koeling met een actieve ventilator. Volgens Microsoft is die wel stiller dan bij de voorgaande versies.

De Intel Core i7-7660U-processor uit de duurste uitvoeringen is een dualcore met vier threads op een snelheid van 2,5GHz met een boost naar 4GHz. De chip, die een tdp van 15 watt heeft, is daarnaast voorzien van een Iris Plus Graphics 640-gpu. Microsoft gebruikt de processor ook in de duurste uitvoeringen van de Surface Laptop.

Net als de Surface Laptop krijgt de Surface Pro geen usb-c-aansluiting. Microsoft blijft bij zijn eigen Surface Connect-aansluiting die wordt gebruikt voor het opladen en het aansluiten van accessoires. Daarnaast beschikt de tablet over een 3,5mm-audioaansluiting, mini-displayport en een usb-poort in type A-uitvoering. Microsoft gaat in de herfst ook een lte-versie van de Surface Pro uitbrengen. Details daarover volgen later.

Volgens Microsoft is het ontwerp van de 8,5mm dikke tablet iets aangepast. Zo zijn de hoeken wat meer afgerond en is het gewicht 12 gram lager. Ook krijgt de Surface Pro een nieuw scharnier, waarmee de tablet in een hoek tot 165 graden is neer te zetten. De meeste wijzigingen zouden aan de binnenkant van de tablet hebben plaatsgevonden. Microsoft zegt daardoor meer ruimte te hebben gevonden voor het plaatsen van een grotere accu; het nieuwe model moet tot 13,5 uur mee gaan. Bij de Surface Pro 4 gaf Microsoft een accuduur van negen uur op.

Net als de Surface Pro 4-modellen hebben de nieuwe tablets een 12,3"-scherm met een resolutie van 2736x1824 pixels. Er is 4GB tot 16GB aan lpddr3-geheugen op 1866MHz aanwezig en opslag is er in de vorm van pcie-ssd's met een capaciteit van 128GB tot 1TB. Het besturingssysteem is Windows 10 Pro.

De nieuwe Surface Pen kan onderscheid maken tussen 4096 verschillende drukniveaus, bij de voorgaande versies was dat 1024 niveaus. Microsoft levert de stylus niet langer mee met de tablet, deze moet los aangeschaft worden. Klanten kunnen daarbij kiezen uit vier kleuren. Verder maakt Microsoft bekend dat de Surface Dial, het accessoire dat bedoeld is voor de Surface Studio-all-in-one, ook werkt in combinatie met de nieuwe Surface Pro.

Ook de Type Cover moet los aangeschaft worden, net zoals dat bij eerdere Surface Pro-modellen het geval was. Microsoft komt met nieuwe Signature-uitvoeringen van de toetsenbordcovers met een afwerking van alcantara. Het stof is er in dezelfde vier kleuren als de opties voor de Surface Laptop. De nieuwe uitvoeringen zijn vanaf 20 juli te koop en kosten 179 euro. Dat is een meerprijs van 30 euro ten opzichte van de reguliere zwarte uitvoering van de Type Cover.

De opvolger van de Surface Pro 4 krijgt geen nummer en heet simpelweg Surface Pro. Volgens Microsoft schept dat duidelijkheid in de Surface-lijn, die naast de Pro nu bestaat uit de eveneens nummerloze Book, Laptop en Studio.

Vanaf 15 juni is de nieuwe Surface Pro te koop in de Benelux. Er verschijnen vijf verschillende configuraties. Het goedkoopste model met Core m3-processor, 4GB ram en 128GB-ssd kost 949 euro. De variant met Core i5-processor kost 1449 euro en krijgt 8GB ram. Van de i7-uitvoering komen drie varianten, met prijzen van 1799 tot 3099 euro.