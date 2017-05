Door Olaf van Miltenburg, vrijdag 19 mei 2017 08:13, 6 reacties • Feedback

Telecominsider EVLeaks heeft renders van de opvolger van de Surface Pro 4 online gezet. Het apparaat lijkt als twee druppels water op zijn voorganger en Microsoft zou de 2-in-1 simpelweg de naam 'Surface Pro' geven.

Microsoft geeft de Surface Pro een update met Kaby Lake-processors en nieuwe kleuren voor de stylus en de Type Covers in de trant van het palet van de vorige maand geïntroduceerde Surface-laptop. De opvolger van de Surface Pro 4 krijgt een 3,5mm-audioaansluiting, mini-displayport en usb-poort van het type A. Daarmee houdt Microsoft vast aan zijn strategie om nog geen usb-c te gebruiken, voornamelijk vanwege de compatibiliteit met bestaande accessoires.

De renders die Evan Blass op Venture Beat publiceert, tonen een 2-in-1 die nauwelijks verschilt van de Surface Pro 4. De verwachting is dat Microsoft de update van de hardware op 23 mei aankondigt: het bedrijf heeft een evenement op die dag op de planning staan. Volgens geruchten introduceert Microsoft geen nieuwe Surface Book. Of er andere aankondigingen komen op 23 mei is niet bekend.