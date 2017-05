Door Julian Huijbregts, vrijdag 5 mei 2017 09:25, 32 reacties • Feedback

Microsoft maakt bekend dat het op 23 mei in Sjanghai een evenement houdt. Wat de fabrikant precies gaat presenteren, staat niet in de uitnodiging, maar Surface-topman Panos Panay is aanwezig en refereert in een tweet met de hashtag #surface naar het evenement.

In de aankondiging van het evenement staat niet meer dan: 'Microsoft will show the world what's next', de datum en de locatie. Uit een tweet is echter op te maken dat Panos Panay, die gaat over de Surface-hardware van het bedrijf, aanwezig is. Vermoedelijk kondigt hij op 23 mei nieuwe producten aan.

Wellicht kondigt Microsoft op het evenement de Surface Pro 5 aan. Techjournalist Paul Thurrot claimde begin vorige maand dat het nieuwe model weinig wijzigingen bevat ten opzichte van de Surface Pro 4. De vijfde generatie zou gebruikmaken van Kaby Lake-processors; de Surface Connect-aansluiting zou behouden blijven.

Dat Microsoft zijn eigen Connect-poort blijft gebruiken, lijkt aannemelijk. Ook de deze week aangekondigde Surface Laptop heeft die aansluiting. Microsoft kondigde de Surface Pro 4-tablet met toetsenbordcover in oktober 2015 aan.

