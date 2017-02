Door Arnoud Wokke, maandag 27 februari 2017 21:20, 26 reacties • Feedback

Porsche Design, Intel en Microsoft hebben maandagavond op een evenement tijdens Mobile World Congress in Barcelona een 2-in-1-laptop gepresenteerd. Het scherm kan 360 graden draaien en is daarnaast afneembaar. De convertible luistert naar de naam Porsche Design Book One.

De 2-in-1 heeft een 13,3"-touchscreen met een resolutie van 3200x1800 pixels dat beschermd wordt door een laag Gorilla Glass 3. De laptop heeft een Intel Core i7 7500U aan boord van de Kaby Lake-generatie, met Intel HD Graphics 620 voor de grafische spierballen. Porsche Design heeft er 16GB aan lpddr3-geheugen in gestopt. Opslag wordt verzorgd door een pci-e-ssd van Intel met een capaciteit van 512GB.

Het scherm kan 360 graden draaien en met een druk op de knop aan de rechterzijkant kunnen gebruikers het scherm eraf halen om als tablet te dienen. Dat werkt met een eigen scharniersysteem van Porsche Design. Het hele apparaat is 311,4x226,5x15,9mm groot en weegt 1580 gram. Het gedeelte met enkel het scherm weegt 758 gram.

De laptop heeft een accu van in totaal 70Wh, waarvan 25Wh in het gedeelte met het scherm zit. Daarmee moeten gebruikers 'tot veertien uur' kunnen werken. Boven het scherm zit naast de 5-megapixelcamera een infraroodcamera voor gebruik met Windows Hello. Porsche Design levert ook een Wacom-stylus mee met 2048 drukpunten.

De laptop heeft twee usb c-poorten, waarvan een een Thunderbolt-aansluiting is. Ook zijn er twee traditionele usb-a-aansluitingen, naast een sd-kaartlezer. De Porsche Design Book One komt in april in Nederland uit. De adviesprijs voor Nederland is niet bekendgemaakt, maar het apparaat gaat in Duitsland 2795 euro kosten.

Het is de eerste laptop van Porsche Design. Het Duitse bedrijf, dat losstaat van de autofabrikant, maakte afgelopen tijd wel onder meer smartphones met BlackBerry en Huawei.