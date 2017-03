Door Olaf van Miltenburg, donderdag 16 maart 2017 18:40, 8 reacties • Feedback

Microsoft is volgens een gerucht de massaproductie van een nieuwe Surface Book begonnen en zou deze al op korte termijn willen aankondigen. Het zou bij dit model niet om een 2-in-1 maar om een traditionele laptop gaan, met een lagere prijs.

De Surface Book 2 krijgt naar verluidt een 13,5"-scherm en een behuizing van een magnesium-aluminiumlegering. Nog deze maand of april zou de aankondiging komen. De startprijs zou rond de 1000 dollar komen te liggen, veel lager dan die van de huidige Surface Book. Daarvan lag de vanafprijs op 1499 dollar. In Nederland wordt de startprijs van die eerste generatie 1649 euro als de verkoop 20 april begint.

Het gerucht is afkomstig van DigiTimes, dat een wisselvallige historie heeft met accurate geruchten, maar The Verge wijst erop dat er al langer geruchten over de komst van een nieuwe Surface Book zijn en dat DigiTimes de komst van de Surface Studio wel correct in een vroeg stadium bracht. Bovendien heeft Microsoft recent de prijs van de Surface Book met Core i5 en 128GB-ssd in de VS verlaagt van 1499 naar 1299 dollar, mogelijk om voorraden weg te werken voor de komst van een nieuwe instapper.

De hoge prijs van de Surface Book is een van de kritiekpunten bij de eerste laptop die Microsoft zelf ontwikkeld heeft. Een lagere prijs zou voor hogere verkopen moeten zorgen en de laptop beter moeten positioneren tegenover de Surface Pro, eveneens een 2-in-1, maar dan primair een tablet in plaats van laptop. In februari kondigde Microsoft ook al een nieuwe 2-in1-laptop aan, samen met Porsche Design.