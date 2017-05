Door Arnoud Wokke, dinsdag 2 mei 2017 06:52, 22 reacties • Feedback

Er zijn renders en afbeeldingen verschenen van wat het volgende Surface-apparaat van Microsoft zou worden. Een Microsoft-insider twitterde de plaatjes maandagnacht Nederlandse tijd. Het gaat om een laptop met 13,5"-scherm.

De laptop met 13,5"-scherm draait volgens twitteraar WalkingCat op 'Windows 10 S', wat vermoedelijk de uiteindelijke naam zal zijn voor Windows 10 Cloud. Dat is een variant van Microsofts besturingssysteem dat voornamelijk apps uit de Store draait en geen of weinig support heeft voor klassieke win32-toepassingen. De naam komt ook naar voren in een tweet met afbeeldingen van EvLeaks, een twitteraar die afgelopen jaren als eerste veel info en afbeeldingen van smartphones naar buiten bracht.

De Surface-laptop weegt 1,25kg en is op zijn dikste punt 14,47mm. Aan de voorkant is dat minder dan tien millimeter. Het 13,5"-scherm heeft volgens de twitteraar 3,4 miljoen pixels. Aangezien het display een 3:2-verhouding lijkt te hebben, zou het gaan om een resolutie rond 2250x1500 pixels.

Andere hardwaredetails van het apparaat zijn nog niet duidelijk, hoewel uit de afbeeldingen blijkt dat er weinig aansluitingen op de zijkanten zitten. Het is voor het eerst dat er afbeeldingen van de laptop online verschijnen.

Microsoft houdt dinsdagmiddag Nederlandse tijd een op onderwijs gericht evenement. Dat is de eerste gelegenheid waarop het een nieuwe laptop kan laten zien. Volgende week volgt ontwikkelaarsconferentie Build.