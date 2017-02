Door Olaf van Miltenburg, vrijdag 10 februari 2017 16:34, 22 reacties • Feedback

Microsoft en Porsche Design kondigen eind februari een nieuw 2-in-1-apparaat aan. Verdere details zijn er nog niet. Het gaat in ieder geval om een Windows 10-apparaat waaraan Microsoft, Intel en 'Porsche Design Computing' samengewerkt hebben.

Het is de eerste keer dat Microsoft en Porsche Design samenwerken. Eerder werkte de ontwerpdivisie van het automerk wel samen met onder andere LaCie en Huawei. Met die laatste partij bracht het bedrijf een variant uit van de Mate 9, die over een kleiner scherm beschikte. De Porsche Design Huawei Mate 9 verscheen alleen in Zwitserland en China. Ook BlackBerry bracht een smartphone uit met Porsche.

In alle gevallen ging het om dure producten en ook Microsoft spreekt van een 'premium'-product. De aankondiging zal op 27 februari plaatsvinden, tijdens het Mobile World Congress in Barcelona. Microsoft brengt onder eigen naam Surface-2-in-1-apparaten uit. Het lijkt dan ook waarschijnlijk dat het om een variant van de Surface Pro 4 gaat; dat is de recentste versie van de tablet met los te koppelen toetsenbord.