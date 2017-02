Door Sander van Voorst, vrijdag 10 februari 2017 17:39, 6 reacties • Feedback

Instapaper, een dienst waarmee gebruikers online artikelen kunnen opslaan er later kunnen teruglezen, is na een storing bezig zijn bestanden te herstellen. De dienst was 31 uur niet bereikbaar en zegt ongeveer een week nodig te hebben om alle bestanden volledig terug te zetten.

Instapaper meldt op zijn eigen website dat het verwacht de database uiterlijk op 17 februari weer hersteld te hebben. Om zo snel mogelijk weer online te komen, nam het bedrijf de beslissing om alleen artikelen te herstellen die in de afgelopen zes weken door gebruikers zijn opgeslagen. Alle artikelen die voor 20 december zijn opgeslagen, zijn momenteel niet toegankelijk.

In een eerder bericht deelde Instapaper mee dat de problemen ermee te maken hadden dat 'de maximale opslagcapaciteit bij de cloudprovider was bereikt'. Over de identiteit van de provider maakt de organisatie niets bekend. Door het bereiken van de limiet moest de dienst alle gegevens naar een nieuwe database verhuizen. Het bedrijf maakt geen melding van dataverlies.

Het bedrijf is verschillende malen van eigenaar verwisseld. In 2013 werd Instapaper gekocht door Betaworks, waar ook Digg onder valt. Vorig jaar werd de organisatie opnieuw overgekocht voor een onbekend bedrag, deze keer door Pinterest.