Wetenschappers van een Saoedi-Arabische universiteit hebben een polymeer ontwikkeld, dat bij een temperatuur van minstens 80 graden Celsius snel groeit. Daarmee is het toepasbaar in zelfvernietigende apparaten, bijvoorbeeld telefoons of laptops.

Volgens een van de onderzoekers is het materiaal daarmee geschikt voor producten voor inlichtingendiensten, banken en soortgelijke organisaties, schrijft IEEE Spectrum. Het polymeer is in staat om binnen korte tijd met een factor van zeven te groeien bij een temperatuur van boven de 80 graden Celsius. De elektrodes die daarvoor nodig zijn, kunnen bijvoorbeeld van stroom voorzien worden door een smartphone- of laptopaccu.

Om het materiaal tot zijn maximale grootte uit te laten zetten in een tijd tussen de 10 en 15 seconden is tussen de 500 en 600mW nodig. Met 300mW is dit proces te vertragen tot ongeveer een minuut. Door het polymeer naast een chip te plaatsen, is het in staat om een exemplaar met een dikte van 90 micrometer, oftewel 0,09mm, te vernietigen. Het uitzetten komt doordat het polymeer kleine microspheres bevat die zijn gevuld met vloeibare koolwaterstof. Door de hoge temperatuur komt de koolwaterstof vrij en gaat deze over van vloeibaar naar gas.

Het is ook mogelijk om de benodigde temperatuur te verhogen naar 250 graden Celsius door een ander polymeer te gebruiken, aldus de wetenschappers. Zij testten verschillende scenario's als triggers voor het vernietigen van apparaten, bijvoorbeeld doordat het buiten een bepaalde zone werd gebracht. Dat stelden zij vast aan de hand van gps. Het polymeer zou in bestaande computers in te bouwen zijn voor ongeveer 15 dollar, schatten de wetenschappers. In de toekomst willen zij onderzoeken of het ook mogelijk is om het toe te passen in harde schijven of pcb's.

