Door Sander van Voorst, dinsdag 28 februari 2017 07:21

Mozilla heeft aangekondigd dat het de onderneming Read It Later overneemt. Dat bedrijf ontwikkelt Pocket, waarmee gebruikers internetcontent zoals artikelen en video's kunnen opslaan om deze op een later tijdstip te bekijken.

In de aankondiging van de overname schrijft Mozilla dat het zich daarmee wil richten op mobiele platformen en gebruikers de mogelijkheid wil bieden om inhoud te ontdekken. De onderneming maakt niet bekend welk bedrag met de overname is gemoeid. Pocket zal als dochterbedrijf onder Mozilla zijn huidige werk met het bestaande team voortzetten, zo laat het in een eigen bericht weten.

De Pocket-dienst moet volgens Mozilla een product naast de Firefox-browser worden en ervoor zorgen dat het Context Graph-initiatief beter van de grond komt. Het bedrijf kondigde deze dienst vorig jaar aan en beschreef het plan als een manier om nieuwe inhoud op internet te vinden aan de hand van de context waarin gebruikers zoeken.

Pocket heeft momenteel tien miljoen gebruikers verdeeld over iOS, Android en browsers. De dienst begon ongeveer negen jaar geleden als een add-on voor Firefox. In 2015 integreerde Mozilla de dienst al in Firefox.