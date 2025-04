Kobo-e-readers verliezen hun Pocket-functionaliteit in augustus

Kobo-e-readers verliezen op 15 augustus de mogelijkheid om artikelen in Pocket op te slaan en op te halen. Pocket-eigenaar Mozilla vereist dan een Firefox-account voor de login bij Pocket en de e-readers 'ondersteunen de vereiste technologie daarvoor niet', aldus Mozilla.

Mozilla motiveerde in juni het vereisen van een Firefox-account voor Pocket door te zeggen dat dit 'securityvoordelen met zich meebrengt, zoals tweetrapsauthenticatie'. Nu blijkt dat dat betekent dat Kobo-e-readers straks niet meer kunnen inloggen bij Pocket. In reactie daarop gaat Kobo een firmware-update uitbrengen die Pocket verwijdert, schrijft Good E Reader. Mozilla zegt dat het 'de waarde die uit deze samenwerking kwam erkent' en 'het erg betreurt dat we deze niet voort kunnen zetten'.

Op het nieuws wordt teleurgesteld gereageerd. Reageerders van Good E Reader betreuren de zet en ook op de Kobo-subreddit is men hierover niet te spreken. Ook op Tweakers lijkt het e-readermerk geliefd te zijn: de zes populairste e-readers in de Pricewatch zijn op het moment van schrijven allemaal van Kobo.

De Pocket-integratie in Kobo's apparaten lijkt te dateren uit 2013. Mozilla nam Pocket in 2017 over en heeft sindsdien dus nog ongeveer zes jaar lang gebruikers hun Pocket-account laten gebruiken zonder een Firefox-account of conversie daarnaartoe te vereisen.

Pocket is een dienst die artikelen en andere webteksten kan opslaan zodat gebruikers ze later terug kunnen lezen. Daarbij kan het de opmaak van de website weghalen, wat het leesgemak moet bevorderen en afleidingen weg moet halen. Op Kobo-e-readers ziet de 'Pocket-leeservaring' er hetzelfde uit als wanneer gebruikers een e-book lezen.

Deze how-to dateert uit december 2013.