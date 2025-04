Pc-versie Baldur's Gate III komt maand eerder uit, PS5-versie iets uitgesteld

De pc-versie van Baldur's Gate III komt bijna een maand eerder uit dan oorspronkelijk gepland. De nieuwe releasedatum van deze versie is 3 augustus. De PS5-versie van het spel komt juist een week later uit dan gepland; diens releasedatum is nu 6 september.

In een interview met Kotaku legt Larian-voorman Swen Vincke uit dat de pc-versie van de game 'vrijwel klaar' is en dat het lastig is om de PS5 en pc-versie tegelijk uit te brengen zonder dat de game moet concurreren voor de aandacht van gamers met titels als Starfield, dat op 6 september uitkomt. Dat lot wordt de PS5-versie dus niet bespaard.

De reden voor het later vrijgeven van de PS5-versie is dat de prioriteit is om een stabiele 60fps te behouden. Dat vergt meer ontwikkeltijd. De Xbox Series-versie van de game heeft ook 'iets meer tijd nodig'; deze heeft momenteel geen releasedatum.

Baldur's Gate III is sinds 2020 in Early Access verkrijgbaar voor Windows en macOS. De franchise is gebaseerd op de Forgotten Realms-campagnesetting van Dungeons & Dragons. Van origine is deze spellenserie van BioWare afkomstig, maar deze game wordt ontwikkeld door Larian Studios, die bekend is van een andere top-down-rpg, Divinity: Original Sin.