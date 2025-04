'YouTube test nieuwe vorm van adblockcheck'

YouTube lijkt te experimenteren met een nieuwe variant van zijn adblockcheck. Een gebruiker post een screenshot van een waarschuwing op de site, waarop te lezen valt dat hij of zij na drie video's geblokkeerd wordt, tenzij de adblocker uit gaat.

De screenshot, gepost door gebruiker Reddit_n_Me, toont een variant van een eerder getoonde waarschuwing, die in mei in het nieuws kwam. Waar gebruikers toen onmiddellijk hun adblocker uit moesten zetten, krijgt de gebruiker hier nog drie video's alvorens tegen dezelfde blokkade aan te lopen. Van de blokkade van de maand mei bevestigde YouTube dat het ging om een experiment; dat lijkt nu ook het geval. Afgezien van Reddit_n_Me komt er niemand anders in de Redditpost naar voren met dezelfde ervaring, dus vermoedelijk gaat het hier om een zeer kleinschalig experiment.

De Redditgebruiker zegt 'AdBlock' voor Chrome te gebruiken, waarmee gedoeld kan worden op zeker drie verschillende extensies. De vorige adblockblokkade uit mei werd getoond bij het gebruik van uBlock Origin, een onder techneuten populaire adblocker.

Vooralsnog lijkt YouTube geen adblockchecks op grote schaal te hebben geïntroduceerd. Dat YouTube ermee experimenteert, kan duiden op plannen om dit in de toekomst wel te doen. Dat zou ook aansluiten bij Googles financiële situatie. De digitaleadvertentie-inkomsten zitten in een neergang en het YouTube-moederbedrijf Alphabet schrapte in januari ongeveer 12.000 banen.