YouTube test AI-gegenereerde samenvattingen voor video's

YouTube gaat experimenteren met AI-gegenereerde samenvattingen voor video's. Hiermee moeten gebruikers te weten kunnen komen waar een video over gaat.

Het experiment geldt voorlopig enkel voor een klein aantal Engelstalige video's en de samenvattingen zijn alleen zichtbaar voor een beperkt aantal gebruikers, schrijft YouTube. Een woordvoerder van het videoplatform zegt tegen Engadget dat het tijdens de testperiode gaat om tutorial-, winkel- en vlogvideo's die worden bekeken op mobiele apparaten. De videosamenvattingen moeten wereldwijd beschikbaar zijn en dus niet enkel voor Engelse gebruikers.

De AI-gegenereerde samenvattingen moeten verschijnen voordat gebruikers een video aanklikken, zodat ze een beter idee moeten krijgen van waar een video over gaat dan door enkel de titel en thumbnail te bekijken. Deze samenvattingen moeten de videobeschrijvingen, die door de videomakers worden geschreven, niet vervangen, benadrukt YouTube. Het is vooralsnog niet duidelijk hoe de functie er precies uit komt te zien. Ook noemt het platform niet of en wanneer de functie voor alle gebruikers beschikbaar komt.