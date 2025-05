YouTube test optie om scherm te vergrendelen bij Premium-gebruikers

YouTube test een functie voor Premium-gebruikers die het mogelijk maakt om het scherm te vergrendelen tijdens het kijken van een video. Zo kunnen knoppen op het scherm niet per ongeluk ingedrukt worden.

YouTube test de functie bij zijn Android en iOS-apps. De optie tot vergrendelen verschijnt wanneer een video fullscreen afspeelt en gebruikers kunnen geen enkele knop indrukken totdat ze de ontgrendelknop indrukken. Geïnteresseerde gebruikers met Premium kunnen de functie in ieder geval tot 30 juli testen, aldus YouTube.

Tegelijkertijd voert YouTube experimenten uit met manieren om adblockgebruikers te ontmoedigen. De meest recente daarvan is een soort three strikes-regel, waarbij een gebruiker gevraagd wordt zijn adblocker uit te zetten en als hij of zij dat na drie video's nog niet heeft gedaan, geblokkeerd wordt.