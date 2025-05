'Defecte partij AMD Radeon RX 7900-kaarten heeft last van hoge gpu-temperaturen'

De hoge gpu-temperaturen waar sommige Radeon RX 7900-referentiekaarten last van hebben, worden mogelijk veroorzaakt door een defecte vaporchamber in een of meer videokaartbatches. Dat meldt een oem aan Igor's Lab. De temperatuurproblemen kwamen vorige week aan het licht.

Bronnen van een vaporchamberfabrikant stellen dat de temperatuurproblemen worden veroorzaakt door een defect in de koeler, schrijft Igor Wallossek van Igor's Lab. Ten minste één partij referentiekaarten zou de fabriek hebben verlaten met te weinig vloeistof in die vaporchamber, met hoge hotspottemperaturen als gevolg. Dat zou eveneens verklaren waarom de temperaturen verschillen tussen horizontale en verticale montage van de videokaart, schrijft Wallossek. Het condensaat in de koeler kan namelijk niet omhoogkomen als de gpu horizontaal gemonteerd is.

De temperatuurproblemen met bepaalde Radeon RX 7900 XT- en XTX-referentiekaarten kwamen in de afgelopen week aan het licht. De videokaarten haalden in sommige gevallen hoge hotspottemperaturen tot 110 graden Celsius, wat leidt tot thermal throttling.

De vaporchamber in de AMD Radeon RX 7900. Bron: der8auer, via YouTube

Professionele overklokker Roman Hartung, ook bekend als der8auer, deed vorige week onderzoek naar het probleem. Hartung testte vier verschillende Radeon RX 7900-videokaarten in verticale en horizontale houding. De overklokker kwam toen ook tot de conclusie dat de hoge temperaturen worden veroorzaakt door een probleem met de vaporchamber. Inmiddels heeft Hartung de vaporchamber opengemaakt, maar geen ontwerpfouten aangetroffen. Dat maakt de verklaring van Igor Wallossek aannemelijk, hoewel deze nog niet officieel is bevestigd.

AMD erkende vorige week al dat bepaalde RX 7900-referentiekaarten last hebben van hoge hotspottemperaturen. Het bedrijf raadde gebruikers in een statement aan Tom's Hardware aan om contact op te nemen met zijn klantenservice. AMD is nog niet ingegaan op de oorzaak van het probleem en heeft nog niet gereageerd op de bevindingen van Hartung en Wallossek. Niet alle RX 7900-referentiekaarten lijken last te hebben van hoge hotspottemperaturen. Hoe grootschalig het probleem precies is, is niet bekend.