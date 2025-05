Dell toont Alienware Concept Nyx-controller met trackpad en aanpasbare triggers

Dell heeft de Alienware Concept Nyx Game Controller getoond, een controller met haptische en aanpasbare triggers, een vingerafdrukscanner en een trackpad in plaats van een vierpuntsdruktoets. Het bedrijf benadrukt dat de controller vooralsnog een concept is.

De Concept Nyx Game Controller lijkt op een Xbox-controller met de knoppenindeling van een PlayStation-controller, alleen heeft Dells controller geen vierpuntsdruktoets. In plaats daarvan is er een touchpad die door de gebruiker in te stellen is. De twee joysticks passen zich daarnaast zelf aan de game aan, waardoor ze per spel anders aanvoelen. Zo moet een racegame bijvoorbeeld anders aanvoelen dan een schietspel. De zwaarte van de twee triggers is door de speler aan te passen.

Onder in de controller zijn twee scrollwieltjes, zodat spelers bijvoorbeeld van wapens kunnen veranderen in games. Aan de achterkant bij de handgrepen zitten twee shiftknoppen, aan elke kant een. Aan de voorkant in het Alienware-logo is een vingerafdrukscanner verwerkt, waarmee de controller de gebruiker kan herkennen en zijn of haar games kan starten. De controller kan via wifi verbinding maken met Concept Nyx om voor gaming te worden gebruikt.

Dell kondigde het Concept Nyx-platform vorig jaar aan. Concept Nyx werkt met een lokaal systeem van de gebruiker en kan naar bijvoorbeeld tv's streamen. Daardoor werken Nyx en de controller volgens Dell op elk scherm in een huis, mits ze een wifiaansluiting en de app hebben. Nyx moet gebruikers hun tv's splitscreen laten gebruiken, waarbij de ene gebruiker bijvoorbeeld een game speelt en de andere gebruiker aan het videobellen is of een andere game speelt. De Nyx-controller verschijnt nog niet op de markt, maar Dell zegt dat het concept het bedrijf helpt met 'het ontwikkelen van de roadmap'.