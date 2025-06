Razer Wolverine V2 Pro-controller bevat instelbare triggers en kost 299 euro

Razer heeft de Wolverine V2 Pro-controller geïntroduceerd voor 299 euro. De controller werkt op de PlayStation en pc en bevat zes extra multifunctionele knoppen. De triggers zijn instelbaar en de controller bevat instelbare rgb-verlichting.

De Wolverine V2 Pro-controller is uitgerust met facebuttons die Razer Mecha-Tactile Action Buttons noemt. Deze knoppen hebben volgens Razer een actuatiepunt van 0,65mm. Het actuatiepunt is het punt waarop een controller een input van een knop registreert. Het d-pad biedt ondersteuning voor acht richtingen en maakt gebruik van microswitches die voldoende feedback aan de gebruiker moeten geven.

Die gebruiker kan de twee triggers van de controller ook aanpassen via de HyperTrigger-technologie van het bedrijf. Hiermee kunnen de triggers met ofwel meer ofwel minder speling worden uitgerust. Dat kan volgens Razer van pas komen in verschillende genres van games.

De fabrikant heeft de controller zes extra instelbare knoppen meegegeven waaronder vier extra triggers en twee bumpers. De knoppen kunnen ingesteld worden via de Razer Controller-app. Daar kan ook de rgb-verlichting en de gevoeligheid van onder andere de thumbsticks aangepast worden. Het wordt ook mogelijk om die thumbsticks te verwisselen. Razer biedt een thumbstick met een korte steel aan, alsook een thumbstick met een langere steel. De controller is zowel draadloos als met draad te gebruiken. Razer levert een USB-A-dongle mee om via de Razer HyperSpeed Wireless-technologie te kunnen verbinden met ondersteunde apparaten.