Razer brengt met AI-ontwikkelaar Lambda laptop voor machinelearning uit

Hardwarefabrikant Razer heeft samen met AI-hardware- en AI-softwareontwikkelaar Lambda de Tensorbook uitgebracht, een laptop met een 64GB ram, 2TB opslag, een Nvidia RTX 3080 Max-Q-gpu, en voorgeïnstalleerd Ubuntu Linux en Lambda Stack AI-software.

De Tensorbook is een versie van de Razer Blade Studio Edition, met de maximale specs, uitgerust met Ubuntu Linux en Lambda Stack, Lambda's AI-software voor deeplearning- en machinelearningtaken. De laptop begint bij een prijs van omgerekend 3910 euro voor het basismodel, met een jaar hardwaregararantie, of 4581 euro voor het model met twee jaar Lambda-ondersteuning. De versie met Windows voorgeïnstalleerd kost omgerekend 5588 euro.

De laptop is voorzien van een Intel Core i7-11800H-processor, 64GB 3200MHz DDR4-geheugen, 2TB NVMe-opslag en een Nvidia RTX 3080 Max-Q-gpu met 16GB GDDR6-geheugen. De laptop heeft een 15,6"-display met een 165Hz-refreshrate en een ingebouwde 1080p-webcam, en is voorzien van Thunderbolt 4-, HDMI 2.1- en USB 3.2 type-A-poorten. Ook heeft de laptop een 3,5mm-jackaansluiting en een sd-kaartlezer. Hij heeft Wi-Fi 6E en Bluetooth 5.2, en belooft een accuduur van negen uur met een 80Wh-accu.

Bijzonder is dat de laptop geleverd wordt met Ubuntu 20.04 LTS, aangevuld met Lambda Stack. Dat is een softwaresuite voor het aansturen en updaten van verschillende deeplearning- en machinelearningprogramma's, zoals PyTorch, TensorFlow, CUDA en cuDNN, en voor Nvidia-drivers. Tegelijk is Lambda Stack een Docker-file en Docker-image, en het is daarom compatibel met Docker- en NGC-containers. De laptop wordt daarnaast geleverd met Lambda GPU Cloud, een clouddienst voor AI-rekentaken die te zwaar zijn om op de laptop te worden uitgevoerd.