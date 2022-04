Finland gaat na of politie vingerafdrukscans uit paspoorten kan gebruiken

Finland onderzoekt de mogelijkheid om vingerafdrukscans uit paspoorten en identiteitsbewijzen te gebruiken voor criminele opsporingen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken begint een haalbaarheidsonderzoek, omdat Europese regels daar inmiddels meer ruimte voor bieden.

Het onderzoek zou gaan over de vraag of vingerafdrukscans kunnen worden gebruikt bij het opsporen van zware misdaden, schrijft de Finse publieke omroep Yle. Het gaat om vingerafdrukken die worden opgeslagen bij het ophalen van een paspoort of identiteitskaart, vergelijkbaar met hoe dat ook in Nederland gaat. Een woordvoerder van het ministerie noemt moord en zware seksuele misdaden als voorbeelden waarvoor de vingerafdrukken kunnen worden gebruikt. De politie kan dan bij het oplossen van zo'n zaak toegang krijgen tot de vingerafdrukken die zijn opgeslagen bij het afnemen van een identiteitsdocument. Daarnaast zou de studie kijken naar de mogelijkheid om foto's te gebruiken voor onderzoek. Volgens critici betekent dat in de praktijk dat de deur wordt opengezet voor gezichtsherkenning.

Finland onderzocht in 2014 ook al de mogelijkheid om vingerafdrukken zo te gebruiken. In die periode zouden er 1020 onopgeloste zware misdaden in het land zijn, maar slechts bij 34 daarvan zouden vingerafdrukken zijn gevonden.

Het plan werd destijds niet doorgezet, omdat het volgens een onderzoek ongrondwettelijk zou zijn. De regering ziet nu echter nieuwe mogelijkheden voor de wet, nadat een wet voor het verwerken van persoonlijke data door de politie vorig jaar werd herzien. Dat gebeurde op basis van 'nieuwe Europese regels rondom databescherming', maar het is niet duidelijk welke specifieke regels dat zijn. De politie pleit er volgens Yle ook voor om vingerafdrukken te gebruiken die reizigers achterlaten als ze het land binnenkomen.