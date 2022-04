Micron werkt aan GDDR6X-geheugenchips van 16Gbit met 24Gbit/s-snelheden

Hardwarefabrikant Micron zegt te zijn begonnen met de massaproductie van 16Gbit-GDDR6x-geheugenchips op 21Gbit/s. Die chips zijn bestemd voor de onlangs uitgebrachte GeForce RTX 3090 Ti. Micron werkt daarnaast aan GDDR6X-chips met snelheden tot 24Gbit/s.

Dat schrijft Micron in een nieuwsbericht aan investeerders. Micron werkt al langer aan de 16Gbit-versie van zijn geheugenchips. De nieuwe 16Gbit-GDDR6X-chips worden nu op schaal geproduceerd, zodat ze meegeleverd kunnen worden met de RTX 3090 Ti, die eind maart al werd uitgebracht. Deze chips draaien nog op snelheden van 21Gbit/s, waar de voorgaande GDDR6X-modules snelheden tot 19,5Gbit/s boden.

Micron zegt daarnaast dat er plannen zijn voor GDDR6X-geheugenchips die snelheden van 24Gbit/s halen. Die zijn bedoeld voor 'de datahongerige toepassingen van de toekomst'. Misschien worden de chips dan ook gebruikt in de volgende generatie Nvidia-kaarten, hoewel dat niet wordt bevestigd. Een eerder gerucht stelt wel dat de RTX 40-serie van Nvidia configuraties van maximaal 24GB GDDR6X-geheugen ondersteunt. Nvidia heeft nauw samengewerkt met Micron bij de ontwikkeling van GDDR6X, dat tot op heden exclusief wordt gebruikt in Nvidia-producten.

Met het 16Gbit-geheugen belooft Micron 15 procent betere prestaties ten opzichte van de eerdere 8Gbit-modules in de RTX 3080 Ti en 3070 Ti, en vanzelfsprekend twee keer zoveel capaciteit. Ook benadrukt Micron dat de geheugenchips gebruikmaken van pam4-technologie voor signaaloverdracht, dat efficiënter belooft te zijn dan reguliere signaaloverdrachttechnologie en 20W aan energiebesparing moet opleveren.

Eerder schreven we al dat de RTX 3090 Ti beschikt over 24GB GDDR6X-geheugen met 21Gbit/s-modules. In combinatie met een 384bit-geheugenbus levert dat een totale geheugenbandbreedte van 1008GB/s op, tegenover de 936GB/s van de huidige RTX 3090. Mede door dat snellere geheugen is de tdp van de RTX 3090 Ti opgeschroefd naar 450W. Dat is 100W hoger dan zijn voorganger.