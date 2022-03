Nvidia presenteert RTX 3080 Ti en RTX 3070 Ti met 12GB en 8GB GDDR6X

Nvidia voegt de RTX 3080 Ti en 3070 Ti toe aan zijn assortiment. De videokaarten krijgen een plekje tussen de bestaande modellen. De RTX 3080 Ti heeft bijna net zoveel CUDA-cores als de RTX 3090, maar de helft aan GDDR6X-geheugen.

Nvidia zet de GeForce RTX 3080 Ti in de markt als zijn nieuwe vlaggenschip voor gamers. De RTX 3090 van vorig jaar is weliswaar hoger gepositioneerd, maar die kaart is met zijn grote hoeveelheid geheugen meer gericht op creators. De nieuwe RTX 3080 Ti heeft een gpu met 10.240 CUDA-cores, dat zijn er 256 minder dan de RTX 3090. De kloksnelheden die Nvidia opgeeft zijn ook iets lager. Het grootste verschil zit in het geheugen: de nieuwe kaart is voorzien van 12GB GDDR6X, dat is 24GB bij de RTX 3090.

Er verschijnt een Founders Edition van de RTX 3080 Ti met een 12-pinsaansluiting voor de stroomvoorziening. Andere fabrikanten brengen versies uit met reguliere 8-pinsaansluitingen. De videokaart heeft een opgegeven total graphics power van 350 watt; dat is gelijk aan de RTX 3090.

Nvidia GeForce RTX 3070 Ti met 8GB GDDR6X

Nvidia introduceert ook de GeForce RTX 3070 Ti, die iets meer CUDA-cores heeft dan de reguliere RTX 3070 en is voorzien van GDDRX-geheugen in plaats van GDDR6. De geheugencapaciteit is met 8GB ongewijzigd, maar de geheugenbandbreedte stijgt flink, van 448GB/s naar 608GB/s, vanwege het snellere geheugentype. Ook het verbruik van de kaart is daardoor hoger. Nvidia geeft een total graphics power op van 290W, dat is 220W voor de reguliere RTX 3070.

Prijs en verkrijgbaarheid

Nvidia brengt de RTX 3080 Ti op 3 juni uit voor een adviesprijs van 1199 euro. De RTX 3070 Ti verschijnt vanaf 10 juni en heeft een adviesprijs van 619 euro. De prijzen gelden voor de Founders Edition, die in Nederland en België niet aangeboden worden door Nvidia. De prijzen van varianten die door partnerfabrikanten worden gemaakt, liggen vermoedelijk veel hoger bij de release. De prijzen van alle recente videokaarten zijn enorm gestegen als gevolg van tekorten.

De komst van de nieuwe videokaarten zorgt naar verwachting niet voor een verbetering in de verkrijgbaarheid of een daling van de prijzen. Bij de presentatie van de kwartaalcijfers vorige week zei Nvidia te verwachten dat de vraag naar videokaarten zeker tot in de tweede helft van dit jaar groter zal zijn dan het aanbod. De RTX 3080 Ti en RTX 3070 Ti zijn voorzien van restricties die de prestaties bij cryptomining beperken, net als de nieuwe varianten van de gehele RTX 30-serie die vanaf nu verschijnen.

Doom Eternal krijgt RTX-raytracing en DLSS

Nvidia presenteerde de nieuwe videokaarten tijdens zijn Computex-presentatie. Daar maakte de fabrikant ook bekend dat Doom Eternal met een update voorzien zal worden van RTX-raytracing en DLSS-ondersteuning. Een demonstratiefilmpje daarvan staat op YouTube. Red Dead Redemption 2 en Rainbow Six Siege krijgen ook DLSS-ondersteuning, maar geen raytracing. Wanneer de updates voor de games verschijnen, is nog niet bekend.