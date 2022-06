Nvidia brengt eind mei nieuwe RTX 3080, 3070 en 3060 Ti uit met miningrestrictie

Nvidia RTX 3080-, 3070- en 3060 Ti-gpu's die vanaf eind mei verschijnen, zijn voorzien van een nieuwe restrictie om de prestaties bij cryptomining te beperken. De maatregel moet de kaarten beter beschikbaar maken voor gamers.

Nvidia heeft de GeForce-driver 466.47 uitgebracht en in de releasenotes daarvan staat dat deze driver verplicht is voor de RTX 3080, 3070 en 3060 Ti met LHR die eind mei uitkomen. In een blogpost schrijft Nvidia dat de afkorting staat voor Light Hash Rate en dat de beperking alleen geldt voor nieuwe videokaarten en niet voor eerder geproduceerde gpu's. Op de doos en in prijslijsten zullen de LHR-varianten herkenbaar zijn met een logo.

Inhoudelijke technische details over de miningbeperking geeft Nvidia niet. De eerdere beperking die bij de RTX 3060 werd ingevoerd, had tot gevolg dat de hashrate bij het minen van Ethereum werd gehalveerd. Het lijkt erop dat dit hetzelfde is met de nieuwe LHR-varianten.

Er gingen al langer geruchten over de komst van de LHR-videokaarten en in de afgelopen dagen verschenen er details van LHR-videokaarten van verschillende fabrikanten. Gigabyte en Zotac hebben op hun websites al informatie over de LHR-videokaarten gezet. De gpu's zijn ongewijzigd ten opzichte van de bestaande varianten en in games zullen de prestaties niet anders zijn.

Eerder dit jaar voerde Nvidia bij de RTX 3060 al een miningrestrictie in. Die blokkade werd echter tenietgedaan nadat Nvidia een bètadriver had uitgebracht voor ontwikkelaars, waarbij die beperking niet was geactiveerd. Dat gebeurde volgens Nvidia per ongeluk.

In hoeverre de miningbeperking de beschikbaarheid van de videokaarten zal verbeteren, is nog maar de vraag. Videokaarten zijn al maanden zeer schaars en worden voor bedragen ver boven de adviesprijs verkocht. Tweakers schreef een achtergrondartikel over de oorzaken van de tekorten en prijsstijging.