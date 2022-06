Delta verhoogt prijzen en snelheden van kabelinternetabonnementen per 1 juli

Per 1 juli verhoogt Delta de prijzen en snelheid van zijn kabelinternet- en -tv-abonnementen. De prijzen gaan met 1 à 2 euro per maand omhoog. Extra internetsnelheid inkopen wordt wel goedkoper. De upgrade naar 1000Mbit/s kost straks 12,50 in plaats van 20 euro.

Internetpakketten en tv-pakketten van telecomprovider Delta worden per 1 juli duurder in Zeeland. Daar komt tegenover te staan dat de download- en uploadsnelheid omhooggaat bij alle pakketten. Ook gaan klanten met een Flexpakket minder betalen voor het inschakelen van de snelheid van 400Mbit/s of 1000Mbit/s.

Alle internetpakketten worden iets duurder en aanvullende tv-pakketten voor sport, ESPN en ook de prijs van interactieve tv en extra zenders gaat omhoog. Bij de TV & Internet-abonnementen gaat het om een prijsverhoging van 1 tot 2,5 euro per maand. De Flexpakketten worden 1 euro per maand duurder.

De upload- en downloadsnelheid voor Flexpakket Budget gaan omhoog van respectievelijk 5 naar 10Mbit/s en 50 naar 75Mbit/s. Diezelfde snelheidsverhoging geldt voor TV & Internet Budget. Bij de andere pakketten komt er 50Mbit/s bij aan downloadsnelheid en 5Mbit/s aan uploadsnelheid, tot een maximum uploadsnelheid van 50Mbit/s.

Update, woensdag: De wijzigingen gelden alleen voor abonnementen via coax in Zeeland en niet voor glasvezelinternetabonnementen. Het artikel is daarop aangepast.

Product of dienst Internetsnelheid tot 1 juli Internetsnelheid vanaf 1 juli TV & Internet Budget 50/5Mbit/s 75/10Mbit/s TV & Internet Instap 100/10Mbit/s 150/15Mbit/s TV & Internet Premium 250/50MBit/s 300/50Mbit/s Flexpakket Budget 50/5Mbit/s 75/10Mbit/s Flexpakket Basis 100/10Mbit/s 150/15Mbit/s Extra snelheid 250Mbit/s 250/50Mbit/s 300/50Mbit/s